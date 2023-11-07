Naz Aydemir Akyol'dan Halloween pozu! Eczacıbaşı'nın efsane pasörü göz kamaştırdı!

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı Halloween etkinliği düzenledi. Başarılı voleybolcular Cadılar Bayramı için birbirinden eğlenceli ve dikkat çekici kombinler oluşturdu. Bu kombinlerden en dikkat çekenini ise Naz Aydemir Akyol tercih etti.