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        Haberler Dünya NATO üyesi Belçika Ukrayna'ya 30 adet F-16 gönderecek

        NATO üyesi Belçika Ukrayna'ya 30 adet F-16 gönderecek

        Belçika, Ukrayna'ya 30 adet F-16 jeti göndereceğini bildirdi. İlk teslimat paketi bu yıl tamamlanacak. Bir diğer NATO üyesi Hollanda da Patriot hava savunma sistemleri parçalarının tedariğini Kiev yönetimine sağlayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 09:33 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:45
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        Belçika Ukrayna'ya 30 adet F-16 gönderecek
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        NATO üyesi Belçika, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılında Ukrayna'ya 30 adet F-16 sağlayacağını duyurdu.

        F-16'ların ilk partisinin bu yıl içinde Kiev yönetimine teslim edilmesi ve teslimatın 2028'e kadar tamamlanması planlanırken, açıklamanın ardından Ukrayna lideri Zelenskiy ve Belçika Başbakanı De Croo, Brüksel'de savunma anlaşması imzaladı.

        Başbakan De Croo, "Bu anlaşma, Belçika'nın bu yıl içinde Ukrayna'ya 977 milyon avro değerinde askeri yardımını öngörüyor." açıklamasını yaptı.

        Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Hollanda'nın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sisteminin parçalarını teslim edeceğini ve komple bir sistemi bir araya getirmek için diğer ülkelerle görüştüğünü söyledi.

        Ollongren, "Teklifimizle ve diğer potansiyel ortak ülkeler de parça ve mühimmat sağlayabilirse, kısa vadede Ukrayna'ya en az bir komple sistem tedarik edebiliriz" dedi.

        Ukrayna uzun bir süredir NATO üyelerinden hava desteği talep ederken, ülkenin en büyük ikinci kenti Kharkiv'de Rus birlikleriyle sıcak çatışmalar sürüyor.

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