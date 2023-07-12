NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Kritik konuların görüşüldüğü zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceğini açıklaması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi de dikkatle takip edildi
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NATO Liderleri, Ukrayna ve İsveç'in NATO üyeliği başta olmak üzere pek çok kritik konuyu görüşmek için Litvanya'da bir araya geldi. Bugün sonlanacak zirveye, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceğini açıklaması damga vurdu.
Dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi de takip edildi.
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New York Times, Türkiye'nin İsveç kararını ilişkin haberi geçtiğimiz gün ilk sıradan görmüş, "Türkiye zirve öncesinde İsveç'in NATO'ya girişinin önünü açıyor" başlığını kullanmıştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin ardından kaleme alınan New York Times'ın haberinde, "Erdoğan'ın İsveç'e bakışı ABD ile ilişkilerin düzeldiğini sinyallerini veriyor" başlığı kullanıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinin ardından CNN'de yer alan haberde ise, "Biden yönetimi İsveç'i NATO'ya F-16'ları Türkiye'ye verme çabası içinde" ifadelerine yer verildi.
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Bloomberg haberinde, "Biden, Erdoğan'a diplomatik çabaları için NATO Zirvesi'nde teşekkür etti" ifadelerini kullandı.
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Business Insider, "Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılmasına izin vererek ABD'den F-16 savaş uçakları da dahil olmak üzere bir dizi taviz aldı" dedi.
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NATO Zirvesi'nden yaşanan gelişmeleri değerlendiren Financial Times, "Erdoğan, Batı'ya yöneldi" başlığını kullandı.
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TÜRKİYE'NİN İSVEÇ KARARI DÜNYA BASININDA
Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin İsveç kararı dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.
Washington Post manşetten gördüğü haberinde, "Türkiye zirve öncesinde İsveç'in NATO üyelik hedefine karşı çıkmaktan geri çekildi" ifadelerine yer vermişti.
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Alman Bild gazetesi, "Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açtı" başlığını kullandığı haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay kararının sürpriz olduğu ifade edilmişti.
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İngiliz The Guardian gazetesi "Türkiye İsveç'in NATO başvurusunu desteklemeyi kabul etti" başlığını kullanmıştı.