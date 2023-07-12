NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor

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NATO Liderleri, Ukrayna ve İsveç'in NATO üyeliği başta olmak üzere pek çok kritik konuyu görüşmek için Litvanya'da bir araya geldi. Bugün sonlanacak zirveye, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceğini açıklaması damga vurdu.

Dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi de takip edildi.