Kritik NATO Zirvesi ikinci gününde devam ediyor

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NATO üyesi ülkelerin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirve toplantısının ikinci gününde bir araya geldi.

Devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Dün diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ikili görüşme yapması, zirvenin tamamlanmasının ardından zirve alanında basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

Toplantıya 31 üye ülke liderinin yanı sıra NATO üyeliğine davet edilen ülke sıfatıyla İsveç de katılıyor. Ayrıca NATO'nun Hint-Pasifik ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Avrupa Birliği (AB) de toplantıda temsil ediliyor.

STOLTENBERG: BUGÜNKÜ NATO ZİRVESİ ÇOK ÖNEMLİ

Toplantının açılışında konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Avrupa ve Atlantik'te bölgesel bir ittifak olduğunu ancak karşı karşıya kalınan zorlukların küresel olduğunu söyledi.

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Stoltenberg, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinde yaşananların birbirleri açısından önem taşıdığını, Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olduğunu, terör ve siber tehditlerin sınır tanımadığını, otoriter rejimlerin yakınlaştığını dile getirdi. "Kural temelli küresel düzen için birlikte durmalıyız" diyen Stoltenberg, bu yüzden bugünkü NATO Zirvesi'ne ortakların katılımının önemli olduğunu kaydetti.

ZİRVE BOYUNCA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik NATO zirvesinde yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dün ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya, İsveç ve AB liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.

Heyetlerin de katıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezindeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

GÖRÜŞME SONRASI BIDEN: TEKRAR BİR ARAYA GELMEK HARİKAYDI

ABD Başkanı Joe Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı" açıklamasında bulundu.

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Başkan Biden, NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik kararıyla "daha tarihi" bir anlam kazandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir fotoğrafını da paylaşan Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Biden'ın İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nün TBMM'ye sevk edilmesiyle ilgili İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı anlaşma dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği" bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YAKIN İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında liderlerle görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesine ilişkin "Şansölye Olaf Scholz ile NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelerek Türkiye-Almanya ilişkilerini konuştuk, ittifaka verdiğimiz önemi teyit ettik. Küresel istikrar ve güvenlik ortamının tesis edilmesi çabalarında Almanya ile yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmelerine ilişkin de Türkiye'nin, NATO müttefiki olduğu İtalya ile güçlü işbirliğini sürdüreceğini bildirdi.

İTALYA BAŞBAKANI MELONI: ADİL VE KALICI BARIŞ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, İtalya ve Türkiye arasındaki işbirliği ve ekonomik ilişkilerin nasıl geliştirileceğini ele aldıklarını belirtti. Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. Meloni, "Vilnius zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Beraber, Akdeniz'in güney kıyılarına ilişkin taahhütleri güçlendirmeye yönelik ortak çıkarlar ile ülkelerimiz arasındaki işbirliğini ve ekonomik ilişkileri nasıl geliştirebileceğimizi ele aldık. Adil ve kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. İtalyan ANSA ajansının haberinde de Meloni ve Erdoğan görüşmesinin yaklaşık 50 dakika sürdüğü, liderlerin iki ülke ilişkilerini teyit ettiği ve ticari-ekonomik ilişkileri daha da ilerleterek ticaret hacmini 30 milyar Euro'ya çıkarma hedefini vurguladıkları belirtildi.

AKŞAM YEMEĞİ İLE İLK GÜN TAMAMLANDI NATO Zirvesi'nin ilk günü liderler onuruna verilen akşam yemeği ile tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Yemeğin gerçekleştirileceği Litvanya Büyük Dükleri Sarayı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve eşi Diana Nausediene karşıladı. * Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve Associated Press'ten servis edilmiştir.