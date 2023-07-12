ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin paylaşım: Bir araya gelmek harikaydı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi kapsamında gittikleri Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta dün akşam bir araya geldi.

Türkiye'ye F-16 satışı, İsveç'in NATO üyeliği gibi önemli konuların masada olduğu toplantıda iki lider 1 saat 15 dakika görüştü.

It was great sitting down with President Erdoğan once again today in Lithuania for a NATO Summit made even more historic by Türkiye’s agreement on the admission of Sweden. pic.twitter.com/MAo1GKQoXQ — President Biden (@POTUS) July 11, 2023

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı. NATO Zirvesi Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik kararıyla daha tarihi bir anlam kazandı" açıklamasında bulundu.

Erdoğan-Biden arasında 1 saat 15 dakika süren kritik görüşme Haberi Görüntüle

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ Erdoğan'ın, Biden ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. REKLAM Görüşmenin ardından İletişim Başkanlığı şu açıklamayı yaptı: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir değerlendirmede bulunarak şunları söyledi: "Biden ile görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güvenlik alanındaki işbirliği imkanlarımızı ele aldık. Temaslarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." BIDEN'DAN 'İSVEÇ' TEŞEKKÜRÜ ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etti. Görüşme öncesi yaptığı konuşmada Biden, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edileceği açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etti. NATO Zirvesi'ni "tarihi" olarak niteleyen Biden, ittifak savunmasını güçlendirmeye olan taahhütlerini yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yapılacak 2024 başkanlık seçimleriyle ilgili başarılar dilemesi üzerine Biden, teşekkür ederek "Önümüzdeki beş yıl içinde sizinle bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.