Son dakika haberi Erdoğan-Biden görüşmesi başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

Görüşmenin başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan: Sayın başkan değerli dostum, görevime yeniden seçilmem konusunda aradığınız ve tebrik ettiğiniz için şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum.

Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz Benim için bu yeni süreç 5 yıllık süreç. Şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Şimdiden başarılar diliyorum."

ABD Başkanı Biden ise şunları söyledi:

"Teşekkür ederiz. Biz de 5 yıl sizle beraber olmayı arzu ediyoruz."

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