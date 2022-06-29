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NATO Liderler Zirvesi başladı: Erdoğan, Biden ve Johnson arasında ayaküstü sohbet

NATO Liderler Zirvesi geleneksel aile fotoğrafının çekilmesi ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO Liderler Zirvesi kapsamında çekilen aile fotoğrafında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Johnson ile de ayaküstü sohbet etti.

29.06.2022 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
NATO Liderler Zirvesi başladı: Erdoğan, Biden ve Johnson arasında ayaküstü sohbet
NATO Liderler Zirvesi başladı
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HABERTURK.COM

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Liderler Zirvesi, İspanya'nın başkenti Madrid'de başladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ev sahibi İspanya Başbakanı Sanchez, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı G20 liderlerini tek tek karşıladı.

Zirvede geleneksel aile fotoğrafı da çekildi.

Zirve başlamadan kısa süre önce ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Johnson ile ayaküstü sohbet etti.

3 liderin konuştuğu anlar kameralara böyle yansıdı.

PEK ÇOK LİDERLE İKİLİ TEMASLARDA BULUNULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin Türkiye saati ile 18.45'te başlaması öngörülüyor.

* Görseller NATO'nun resmi sitesinden alınmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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