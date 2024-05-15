NATO lideri Stoltenberg'den kritik uyarı: Gürcistan rotasını değiştirmeli

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Gürcistan'da üçüncü oylamanın ardından kabul edilen 'yabancı etkinin şeffaflaşması' adlı yasaya tepki gösterdi.

Bu yasanın 'yanlış bir yöne atılmış adım' olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Bu yasa Gürcistan'ı Avrupa ve Avrupa-Atlantik entegrasyon sürecinden uzaklaştıracak" açıklamasını yaptı.

Stoltenberg, "Gürcistan'ı rotasını değiştirmesi ve barışçıl protesto hakkına saygı göstermesi konusunda uyarıyoruz" dedi.

AB: YASAYI GERİ ÇEKİN

Avrupa Birliği, Gürcistan'ı yasayı geri çekmeye çağırdı. AB, Gürcistan'ın bu yasayı onaylamasının AB'ye üyelik yolunda ciddi bir negatif etki yarattığını belirtti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, yasanın 'ülkesinin egemenliğini daha da güçlendirdiğini' savunuyor. Avrupa Birliği yanlısı gruplar ve AB yetkilileri ise yasayı 'Rus yasası' olarak tanımlayarak, Gürcistan'ın Avrupa ve Batı ittifakından uzaklaştığını, Rusya'ya yakınlaştığını öne sürüyor.