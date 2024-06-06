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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, geçtiğimiz yıl NATO üyesi olan Finlandiya'nın başkenti Helsinki'yi ziyaret etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya asker konuşlandırma gibi bir planı olmadığını söyledi.

Stoltenberg, "Ukrayna'ya verdiğimiz askeri destekte boşluklar oluştu, bunların tekrarlanmamasını sağlamalıyız" dedi.

Finli lider Stubb da Ukrayna'ya asker konuşlandırma gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtirken, "Şu an Rusya'dan Kuzey ülkelerine ya da Baltık ülkelerine yönelik herhangi bir askeri tehdit öngörmüyoruz" açıklamasını yaptı.

NATO lideri de hiçbir NATO ülkesi için bir tehlike görmediklerini ifade ederken, "Herhangi bir savaşa geri sayım gibi bir durum yok" dedi.