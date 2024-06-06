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        Haberler Dünya NATO lideri Finlandiya'da: Ukyrayna'ya asker konuşlandırmayacağız | Dış Haberler

        NATO lideri Finlandiya'da: Ukrayna'ya asker konuşlandırmayacağız

        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de açıklamalarda bulundu. NATO'nun Ukrayna'ya asker konuşlandırma gibi bir planı olmadığını söyleyen Stoltenberg, "Ukrayna'ya verdiğimiz askeri destekte boşluklar oluştu, bunların tekrarlanmamasını sağlamalıyız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 12:28 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:28
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        NATO: Ukrayna'ya asker konuşlandırmayacağız
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        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, geçtiğimiz yıl NATO üyesi olan Finlandiya'nın başkenti Helsinki'yi ziyaret etti.

        Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya asker konuşlandırma gibi bir planı olmadığını söyledi.

        Stoltenberg, "Ukrayna'ya verdiğimiz askeri destekte boşluklar oluştu, bunların tekrarlanmamasını sağlamalıyız" dedi.

        Finli lider Stubb da Ukrayna'ya asker konuşlandırma gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtirken, "Şu an Rusya'dan Kuzey ülkelerine ya da Baltık ülkelerine yönelik herhangi bir askeri tehdit öngörmüyoruz" açıklamasını yaptı.

        NATO lideri de hiçbir NATO ülkesi için bir tehlike görmediklerini ifade ederken, "Herhangi bir savaşa geri sayım gibi bir durum yok" dedi.

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        #Nato
        #finlandiya
        #Ukrayna
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