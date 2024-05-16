NATO genelkurmay başkanları, Ukrayna'ya desteğin hızlandırılması gündemiyle toplandı

NATO Genelkurmay Başkanları, Brüksel'deki karargahta Ukrayna'ya desteğin hızlandırılması gündemiyle bir araya geldi.

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'in başkanlığındaki toplantıya, 32 üye ülkenin genelkurmay başkanları ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg katıldı.

Bauer, açılış konuşmasında 1 Ekim'de görevi sona eren Stoltenberg'in son kez yuvarlak masa etrafında genelkurmay başkanlarıyla bir araya geldiğini belirterek Genel Sekreter'den övgüyle söz etti.

Stoltenberg'in "bir general" olduğunu belirten Bauer, "Hangi rütbenin size en uygun olduğunu; beş yıldız mı veya daha fazlası mı şeklinde aramızda tartıştıktan sonra Kuzey Yıldızı olduğunuza karar verdik. Bizim Kuzey Yıldızı'mız." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay başkanlarının müttefik silahlı kuvvetlerinin NATO'nun yeni savunma planlarını nasıl tamamen uygulanabilir hale getirebileceğini belirten Bauer, daha fazla askerin daha yüksek hazırlık düzeyine yerleştirilmesi, yetenek oluşturma ve geliştirme, NATO'nun komutasının uyumlandırılması, bakım, askeri hareketlilik, stokların ikmali ve önceden konumlandırılması, daha fazla kolektif savunma tatbikatları ve eğitim desteği gibi konuları ele alacağını söyledi.

Bauer, İttifak'a 7 Mart'ta katılan İsveç'in Genelkurmay Başkanı Micael Byden'ın da ilk defa yuvarlak masada yerini aldığını duyurarak kendisine NATO bayrağı hediye etti.

Bauer, daha sonra Ukrayna'dan mevkidaşlarının çevrim içi katılımıyla sahadaki durumla ilgili bilgi alacaklarını kaydetti.

Ukrayna'nın desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Bauer, "Müttefikler NATO yetenek hedeflerine ulaşmak veya Ukrayna'yı desteklemek arasında bir seçim yapmakla karşı karşıya kalırlarsa Ukrayna'yı desteklemeliler. Stoklar yeniden doldurulabilir ve doldurulacaktır ancak hayatlar sonsuza kadar kaybedilir." değerlendirmesini yaptı.

REKLAM

STOLTENBERG'İN MESAJLARI

Stoltenberg de genelkurmay başkanları toplantılarına her zaman büyük bir hevesle katıldığını, her bir generalle çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.