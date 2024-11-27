NATO Genel Sekreteri'nden, Ukrayna'ya desteği ve bölgesel ittifakları güçlendirme mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, gelecek yılki NATO zirvesine hazırlanırken savunma üretimleri ve harcamalarını artırma, Rusya karşısında Ukrayna'yı desteklemeye devam etme ve bölgesel işbirliklerini güçlendirmenin temel öncelikler olduğunu vurguladı.

Rutte, İngiltere'de düzenlenen 6. Atlantic Future Forum'da (Atlantik Geleceği Forumu) görüntülü bir mesajla konuşma yaptı.

"Avrupa'nın kalbinde sıcak bir savaş var, Çin, İran ve Kuzey Kore, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaş makinesini destekliyor ve karşılığında çok şey alıyor." diyen Rutte, Orta Doğu'daki gelişmelerin İttifak'ın üyelerini etkilemediği düşüncesinin bir yanılsama olduğunu söyledi.

Rutte, küresel düzenin kaosla değiştirilmek istendiği bir dönemden geçildiğini ve NATO olarak buna izin vermemek için çalışacaklarını anlattı.