NATO acil olarak toplanacak
NATO, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan son gelişmelerin ardından 26 Kasım Salı günü toplanacak. NATO'nun Brüksel'deki Karargâhı'nda yapılacak olan toplantıda alınacak olası önlemler konuşulacak.
NATO, Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun giderek artması sonrası acil toplantı kararı aldı.
Reuters'ın haberine göre 2023'teki NATO Zirvesinde alınan kararla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi, Ukrayna’nın talebi üzerine ilgili yetkililerin katılımıyla 26 Kasım Salı günü toplanacak.
Amerika ve İngiltere'nin uzun menzilli ATCMS ve Storm Shadow füzelerinin, Rusya topraklarında kullanımı konusunda Ukrayna'ya izin vermesinin ardından, Rusya kıtalararası balistik füze kullanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, perşembe akşamı yaptığı açıklamaya göre Ukrayna'nın Dnipro şehrinde nükleer başlıksız Hipersonik Oreşnik Füzesi kullanıldı.