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        Haberler Dünya NASA'nın canlı yayında yanlışlıkla yayınladığı ses kaydı panik yarattı | Dış Haberler

        NASA'nın canlı yayında yanlışlıkla yayınladığı ses kaydı panik yarattı

        NASA'nın canlı yayında 'yanlışlıkla' yayınladığı ses kaydı panik yarattı. ISS yetkilileri, istasyondaki bir astronotun "dekompresyon hastalığı (DCS) ile ilgili etkiler yaşadığını", bunun bir eğitim kaydı olduğunu ve mürettebatın iyi olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:34
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        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
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        Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yetkilileri, NASA'nın 'yanlışlıkla' canlı yayında istasyondaki bir astronotun "dekompresyon hastalığı (DCS) ile ilgili etkiler yaşadığını" belirten bir ses kaydı yayınladığını, bunun bir eğitim kaydı olduğunu ve mürettebatın iyi olduğunu açıkladı.

        ISS tarafından gece vakti yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

        "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda herhangi bir acil durum söz konusu değil.

        Yaklaşık 17:28 CDT'de (merkez yaz saati), yerdeki bir simülasyon ses kanalından NASA canlı yayınında bir mürettebat üyesinin dekompresyon hastalığı (DCS) ile ilgili etkiler yaşadığını belirten ses yayınlandı.

        Bu ses, mürettebat üyelerinin ve yer ekiplerinin uzayda çeşitli senaryolar için eğitim aldığı, devam eden bir simülasyondan kazara yanlış yönlendirildi ve gerçek bir acil durumla ilgili değil.

        Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatı, o sırada uyku dönemindeydi. Herkes sağlıklı ve güvende ve yarınki uzay yürüyüşü planlandığı gibi sabah saat 8'de başlayacak."

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        #nasa
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