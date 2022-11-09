NASA, Artemis I misyonunu yine erteledi

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İlk olarak Ağustos'ta fırlatılması planlanan ancak fırtınalı hava şartları ve yıldırım nedeniyle ertelenen NASA'nın SLS-Orion uzay aracı "Artemis I" mega roketinin üçüncü denemesi de tropikal fırtına nedeniyle ertelendi.

NASA, birkaç gün içinde Florida’nın kıyı şeridine vurması beklenen Nicole Kasırgası'ndan dolayı roketin kalkışını haftaya çarşambaya ertelediğini açıkladı.

Fırlatma, Ağustos'ta teknik sıkıntılardan, Eylül'de ise Ian Kasırgası'ndan dolayı aksamıştı. Yeni roket, NASA'nın 1972'deki Apollo 17 roketinden sonra Ay'a göndermek için ikinci denemesi olacak.

NASA'NIN AY PROJESİ

NASA, Artemis uzay görevi ile 1970'lerdeki Apollo Projesi'nin devamı olarak, Ay'a yeniden yeniden insan göndermeyi hedefliyor.

Artemis görevi ayrıca Ay'a mürettebatsız uzay araçları da göndermeyi hedefliyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.