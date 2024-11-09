Narin davasında son durum: Narin Güran'ı kim öldürdü, davada tanıklar ne dedi, cinayet sonuçlandı mı?

NEVZAT BAHTİYAR NE DEDİ?

"Salim, Narin eve geldiğinde, Salim ile Yüksel'i ilişkiye girdiği için öldürdüğünü söyledi. Salim, 'Narin'i parça parça suya at' dedi. Salim beni Arif’in evine götürdü. 2. odada Narin’in cesedi vardı. Ben evde bağırma sesi duymadım. Ben ve Salim dışında kimse yoktu. Salim’in evinde de kimse yoktu. Odaya girdiğimde Narin'in öldüğünü gördüm. Salim beni tehdit etti, 'çocuğunu öldürürüm' dedi. Narin'e baktım, ağzından köpük çıktı. Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım.

Silah ile beni tehdit etti. 'Oğlun Muhammed’in kafasına ve senin kafana sıkarım' dedi. Ben de korktum. Evde, Enes ile Yüksel'i görmedim. Salim dışarı çıktı, battaniye getirdi. Ben evde yalnızdım kimseyi görmedim. Sonra Salim ile battaniyeye sardık. Ardından da benim arabanın yanına gittik o sırada kimse bizi görmedi. Kırmızı arabama koydum.

O sırada Yüksel’i gördüm yukardan, ağlıyordu. Ben Narin'in öldürüldüğünü görmedim. Narin'i evin içine koyduğumda, bizim evin üstü yüksekti tepede Yüksel'i gördüm eli yüzünde bana bakıyordu. Enes’i hiç görmedim. Enes, bu işin hiçbir yerinde. Salim, parçala dedi yapamadım. Benim oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu. Ağabeyime tarla teklif edildi. Salim ile Yüksel arasındaki ilişkiyi bilmiyordum. Narin’i oradan çıkaracaktım, fırsatım olmadı."