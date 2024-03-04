Napoli: 2 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A 27. hafta maçında Napoli, Juventus'u sahasında 2-1 mağlup etti
İtalya Serie A 27. hafta maçında Napoli, sahasında Juventus ile karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazandı.
Juventus'ta Kenan Yıldız maça yedek başladı ve 76. dakikada oyuna dahil oldu.
Juventus ligde 2 maç sonra puan kaybetti. Napoli ise üst üste 2. galibiyetini aldı.
Napoli puanını 43 yaparken, Zirve mücadelesi veren Juventus, 1 maçı eksik Inter'in 12 puan gerisine kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Atalanta ile oynayacak. Napoli ise Torino'yu ağırlayacak.