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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Namibya'dan tarihi galibiyet! Tunus'u 88'de yendiler - Futbol Haberleri

        Namibya'dan tarihi galibiyet! Tunus'u 88'de yendiler

        Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Tunus'u 88. dakikada Hotto'nun golüyle 1-0 yenen Namibya, turnuva tarihindeki ilk galibiyetini aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 23:40 Güncelleme: 16.01.2024 - 23:40
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        Namibya'dan tarihi galibiyet!
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        Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Burkina Faso, Moritanya'yı, E Grubu'nda da Namibya, Tunus'u 1-0 yendi.

        Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen futbol turnuvasına, 2 karşılaşmayla devam edildi.

        Burkina Faso, Moritanya ile oynadığı maçı, Traore'nin 90+6'ncı dakikada penaltıdan attığı golle kazandı.

        Hanesine 3 puan yazdıran Burkina Faso, birer puanı bulunan Cezayir ve Angola'nın önünde D Grubu'nun lideri oldu.

        E Grubu'nda ise Namibya, Tunus'u Hotto'nun 88. dakikadaki golüyle mağlup etti.

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