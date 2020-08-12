Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Uluslararası piyasalarda çalkantı nedeniyle nakit döviz işlemleri yani dolar veya Euro'yu yurtdışından almak getirmek ve saklamak maliyetli olmaya başlayınca bankaların talebi ile Merkez Bankası nakit döviz işlemlerinden komisyon alınmasının yolunu açtı. Merkez Bankası 4 Ağustos'ta yayımlanan 'Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği Uygulama Esasları'nda bankaların efektif yani fiziki döviz çekimlerinde ücret alabileceğini belirtti. TCMB talimatında "Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu şubeden yapacağı Türk Lirası para çekimleri için ücret alınamaz ancak yabancı para (efektif) çekimlerinden ücret tahsil edilebilir. Yurt içi diğer şube, yurt dışı diğer şube ve nakit çekim ofisinden para çekme işlemleri ile rutin işlem saati veya iş günü dışında gerçekleştirilen para çekme işlemlerinden ücret tahsil edilebilir" denilerek net olarak döviz çekimlerinden komisyon alınabileceğini ifade etti.

3 BİN DOLARIN ÜSTÜNE BİNDE 3

Bunun üzerine bankalar da kendileri için maliyet oluşturan fiziki döviz taleplerinde komisyon kesmeye başladı. Bir kamu bankası 3 bin doların üstünde nakit döviz talebi olanlara binde 3 komisyon alırken diğer kamu bankalarında binde 2 ile 5 arasında komisyon kesilmesi bekleniyor. Büyük bir özel bankanın 20 bin liranın üstüne binde 1.5, orta ölçekli bir diğer bankanın ise binde 2 oranında komisyon almaya başladığı öğrenildi. Nakit olmayan döviz talebinde yani örneğin internet sitesinden yapılan döviz alım satımı ile transferlerinde ise komisyon alınmıyor. Aynı durum döviz bozdururken de geçerli. Döviz bozdurulduğunda herhangi bir komisyon ödenmiyor.

DİĞERLERİNİN DE KATILMASI BEKLENİYOR

Diğer bazı bankaların da binde 1'den başlayıp binde 3'e varan oranlarda komisyon almaya başlayacağı ifade ediliyor. Yapılan düzenleme ile fiziki döviz talebinin önünün alınması da bekleniyor. Döviz satın alınması işlemlerinde de binde 2 oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi de (BSMV) kesiliyor.