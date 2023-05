İHA

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Giresunspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’a 1-0 yenildi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, "1000 kilometre yoldan buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İstanbulspor’u tebrik ediyorum. Sahada mücadele eden Giresunspor ve İstanbusporlu futbolcuları tebrik ediyorum. Maalesef son 4 haftadır yaşadıklarımız çıkıp hiçbir yerde söylemedik. Artık bunları anlatmanın zamanı geldi. Ankaragücü maçında elle oynamadan sonra yediğimiz gol, maç 1-0 ikendi. Beşiktaş maçında 1-0 iken Aboubakar’ın görmesi gereken kırmızı vardı. Başakşehir maçında penaltı pozisyonunu değerlendirmeyip, hakemin oyunu taçtan devam ettirmesi. Bugünkü maçta bariz elle oynama ve topun yönünün değiştiğini göreceksiniz. İkinci penaltı olduğu için vermemeleri. Maçın dördüncü hakemi hayatımda hiç görmedim. Çok da yeterli bulmadım. Neden böyle seçenekle geldiler anlamıyorum. Bugün oynanan maç Süper Lig’in önemli maçlarından, düşme mücadelesi veren iki takımın çok önemli maçıydı. Maçın daha fazla uzatılması gerekiyordu. Bu koyun postu bu kadar ucuz değil. Biz küçük bir şehrin takımıyız. Çok emek veriyoruz. Burada bu takımın yaşaması için mücadele ediyoruz. İmkanlarımız çok kısıtlı. İstanbulspor gibi kısıtlı imkanlarla ligde kalmaya çalışıyoruz. Bizi küçük görüyorlarsa, bizim oynamamızı istemiyorlarsa bize açık açık söylemeleri lazım. Hakem hataları, kalitesiz yönetim var. Bizim artık sabrımız taştı. Kimse heveslenmesin. Bu takım ligde kalacak. Daha oynayacağımız maçlar. 4 maçın 3’ünü evimizde oynayacağız. Bizim için küçük takım, büyük takım önemli değil. Bizim için önemli olan ligde kalmak. Büyük zorluklarımız, borçlarımız var. Allah korusun bu ligden düşersek Giresunspor için çok daha zorlu günler oluşacaktır. Gireunspor taraftarından destek bekliyoruz. Mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız. Ligde tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Teknik Direktör Hakan Keleş ile devam edeceklerini söyleyen Yamak, "Bizi buralara o getirdi. Geçen yıl ligde kaldı. Yine onunla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Her hafta hatalı pozisyonları hakemlere gönderdiklerini ifade eden Nahid Yamak, "Riva’nın yolunu biliyorum ama kimsenin odaların nerede olduğunu bilmiyorum. Çok da yorum yapmak istemiyorum. Her şey ortada. Biz her hafta hataları hakemlere gönderiyoruz. Seçtiğimiz iki tane hatalı pozisyonu hakemlere gönderiyoruz. Değerlendirmelerini istiyoruz. Bize küçük takım diyemem. Dünya üzerinde 2.5 milyon Giresunlu var. Biz futbol hafızası olan bir şehiriz. Bugün bu imkanlarla buralara geliyorsak bunun değeri var. Bu değeri kimseye kirlettirmeyeceğiz. Bunun için de çalışacağız. Bunun için de Riva’ya gitmenin gerekli olduğunu düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

