Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günü, İspanyol Nadal ile Sırp Djokovic arasındaki çeyrek final mücadelesiyle sona erdi.

4 saat 12 dakika süren karşılaşmayı 6-2, 4-6, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-1 kazanan Nadal, turnuvada 15. kez yarı final biletini aldı.

Fransa Açık'ta 14, toplamda ise 22. grand slam şampiyonluğunu kovalayan İspanyol tenisçi, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile karşılaşacak.