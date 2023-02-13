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Müzzemmil Suresi Okunuşu ve Anlamı: Müzzemmil Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

Müzzemmil Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 20 ayettir. Sure, adını birinci ayette geçen “elMüzzemmil”kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir. Sure başlıca, Hz. Peygamberin ibadet ve taat hayatı konu edilmiştir. Mushaftaki sıralamada yetmiş üçüncü, iniş sırasına göre üçüncü suredir. Müzzemmil Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Giriş: 13.02.2023 - 15:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Müzzemmil Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasında bulunur. Surenin Mekke'de indirildiğine ve iniş sırasına göre üçüncü sırada olduğuna inanılmaktadır. Sure, ismini ilk ayette geçen ve "örtünüp bürünen" anlamına gelen "el-Müzzemmil" kelimesinden almıştır. Surede başlıca, Hz. Muhammed'in ibadet ve taat hayatı konu edilmiştir. Müzzemmil Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Müzzemmil Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

  • Müzzemmil Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim

    1.Ya eyyuhelmuzzemmilu.

    2.Kumilleyle illa kaliylen.

    3.Nısfehu evinkus minhu kaliylen.

    4.Ev zid 'aleyhi ve rettililkur'ane tertiylen.

    5.İnna senulkıy 'aleyke kavlen sekıylen.

    6.İnne naşietelleyli hiye eşeddu vat'en ve akvemu kıylen.

    7.İnne leke fiynnehari sebhan taviylen.

    8.Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtiylen.

    9.Rabbulmeşrikı velmağribi la ilahe illa huve fettehızhu vekiylen.

    10.Vasbir 'ala ma yekulune vehcurhum hecren cemiylen.

    11.Ve zerniy velmukezzibiyne uliynna'meti ve mehhilhum kaliylen.

    12.İnne ledeyna enkalen ve cahıymen.

    13.Ve ta'amen za ğussatin ve 'azaben eliymen.

    14.Yevme tercuful'ardu velcibalu ve kanetilcibalu kesiyben mehiylen.

    15.İnna erselna ileykum resulen şahiden 'aleykum kema erselna ila fir'avne resulen.

    16.Fe'asa fir'avnurresule feehaznahu ahzen vebiylen.

    17.Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec'alulvildane şiyben.

    18.Essemau munfetırun bihi kane va'duhu mef'ulen.

    19.İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.

    20.İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min suluseyilleyli ve nısfehu ve sulusehu ve taifetun minelleziyne me'ake vallahu yukaddirulleyle vennehare 'alime en len tuhsuhu fetabe 'aleykum fakreu ma teyessere minelkur'ani 'alime en seyekunu minkum merda ve aharune yadribune fiyl'ardı yebteğune min fadlillahi ve aharune yukatilune fiy sebiylillahi fakreu ma teyessere minhu ve ekıymussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasenen ve ma tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu 'ındallahi huve hayren ve a'zame ecren vestağfirullahe innallahe ğafurun rahıymun.

  • Müzzemmil Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

    1.Ey örtünüp bürünen (Peygamber)!

    2, 3.Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt.

    4.Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku.

    5.Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahy edeceğiz.

    6.Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur'an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır.

    7.Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır.

    8.Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O'na yönel.

    9.O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin.

    10.Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl.

    11.Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.

    12, 13.Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır.

    14.Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü (kıyameti) hatırla.

    15.(Ey Mekkeliler!) Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim, Firavun'a da bir peygamber göndermiştik.

    16.Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik.

    17.Hal böyle iken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz?

    18.O günle gök (bile) yarılır, Allah'ın vadi gerçekleşir.

    19.Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

    20.(Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

  • Müzzemmil Suresi Konusu

    Resûlullah’a şahsı ve peygamberliği ile ilgili bazı görevlerin verildiğini ifade eden ayetlerle başlayan sûrede daha sonra kıyamet günündeki olaylar, ahiretteki hesap ve ceza konuları anlatılmakta; son olarak da müminlerin ibadet yüklerinin hafifletildiği bildirilmektedir.

    Müzzemmil Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada yetmiş üçüncü, iniş sırasına göre üçüncü suredir. Kalem suresinden sonra, Müddessir suresinden önce Mekke’de inmiştir; 20. ayetinin Medine’de indiğine dair bir rivayet de vardır (Kurtubî, XIX, 30). Müddessir suresinden sonra indiği, dolayısıyla dördüncü sırada yer aldığı görüşünde olanlar da vardır (bk. İbn Âşûr, XXIX, 254; Esed, III, 1199).

  • Müzzemmil Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    Hadis kaynaklarında anlatıldığına göre Hz. Peygamber Hira mağarasında ilk vahyi aldığında bu olaydan fevkalâde etkilenmiş, doğruca evine gidip eşi Hz. Hatice’ye, “Beni örtün, beni örtün!” demiş; onlar da üzerine bir örtü örtmüşler, korkusu geçip rahatlayıncaya kadar bu şekilde kalmıştır (bk. Buhârî, “Bed’ü’l-vahy”, 3, 7; Müslim, “Îmân”, 252, 255). İşte 1. âyetteki “müzzemmil” kelimesi onun bu halini ifade etmektedir. Hz. Peygamber örtüsüne bürünmüş bir halde dururken yine Cebrâil gelmiş ve “Ey örtüsüne bürünen!” hitabıyla başlayan yeni vahiyler getirmiştir (bk. Şevkânî, V, 364; İbn Âşûr, XXIX, 256). Bundan sonraki Müddessir sûresi de aynı sebeple gelmiştir. Çünkü bu durum bir süre devam etmiştir. Bununla birlikte “örtüsüne bürünen” ifadesine mecaz olarak, “peygamberlik kisvesine bürünen, Kur’an’a bürünen, uyumak için örtüsünü üzerine çeken, uykuya dalmış olan, kendi kendine dalıp düşünen” anlamları da verilmiştir (Şevkânî, V, 364; Esed III, 1200). 2. âyette Hz. Peygamber’e gecenin büyük bir kısmını ibadetle geçirmesi emredilmiş; 3 ve 4. âyetlerde ibadet süresinin, gecenin yarısı kadar, daha azı yahut biraz fazlası olabileceği belirtilmiştir. İleride, 20. âyette ise bu sürenin, üçte ikisine yakın, yarısı, üçte biri olarak uygulandığı bildirilmiştir. Çoğunlukla tefsirlerde gece kalkıp namaz kılmanın Hz. Peygamber’e farz olduğu, beş vakit namaz farz kılındıktan sonra da bu ödevin aynen devam ettiği bildirilmektedir. Teheccüd adı verilen bu gece namazı yükümlülüğü Hz. Peygamber’e mahsus olup ümmetinin de geceleyin kalkıp bu namazı kılmaları sünnet kabul edilmiştir (İbn Âşûr, XXIX, 258; ayrıca krş. İsrâ 17/79). 

    “Tane tane, hakkını vererek oku” diye çevirdiğimiz fiilin masdarı olan tertîl, sözlükte “bir şeyi güzel bir şekilde sıralamak, dizmek, açığa çıkarmak ve açıklamak” anlamlarına gelmektedir. Burada Kur’an’ın açık ve düzgün bir şekilde, tane tane ve yavaş yavaş, mânası üzerinde düşünerek okunması kastedilmektedir. Bu şekilde okumak Kur’an’ı anlamaya ve mânalarını düşünmeye daha elverişli olduğu için yüce Allah böyle okunmasını emretmiştir. Hz. Peygamber’in Kur’an’ı, harflerinin hakkını vererek ağır ağır okuduğu rivayet edilir (İbn Kesîr, VIII, 276).

  • Müzzemmil Suresi Ne Zaman ve Nerede İnmiştir?

    • Kalem suresinden sonra, Müddessir suresinden önce Mekke’de inmiştir.

    • 20. ayetin Medine’de indiğine dair bir rivayet de vardır.

    Müzzemmil Suresi Kaç Ayet?

    • Müzzemmil Suresi 20 ayetten oluşmaktadır.

  • Müzzemmil Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    • Müzzemmil Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 573. sayfada başlar, 574. sayfada biter ve 29. cüzde yer alır. 

    Müzzemmil Ne Demek?

    • Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir. 

  • Müzzemmil Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Müzzemmil suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da bu sure okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

    Müzzemmil Suresi Adetliyken Okunur Mu?

    ·       Müzzemmil suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

  • EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

 

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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