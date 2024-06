Müzikseverlerde 'Palaye Royale' heyacanı

Zorlu PSM’de 10-16 Haziran haftasında da yerli-yabancı müzik gruplarını, tiyatro oyunlarını, stand-up gösterilerini sanatseverlerle buluşturacak.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 10 HAZİRAN // touché by N Kolay // 21.00

Zorlu PSM’de geçtiğimiz sezonlarda her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” izleyicilerini Haziran ayında da Zorlu PSM touché by N Kolay’da bekliyor.

Güçlü vokallerinin yanı sıra eşarplar, şapkalar, şallı gömlekler ve makyajlarıyla sahne performanslarını sanatsal bir deneyime dönüştüren Palaye Royale İstabul’da müzikseverlerle buluşacak. Rock N’Roll sahnesinde adeta nefesleri kesen “Lonely”, “Mr Doctor Man” ve "No Love in LA" gibi daha birçok sevilen şarkılarıyla geçmişin punk ve rock ruhunu bugünün ruhuyla harmanlayan Palaye Royale, 10 Haziran’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor.

Heartquake, hareket araştırması fikrini bedenin yaşadığı coğrafya ile olan somatik ilişkilenme hali üzerinden alan bir çağdaş dans eseridir. Türlü “sallantılı” hallerin, arayışlar, çabalamalar, ilişkilenmeler ve inşa edememeler üzerinden koreografik olarak örüldüğü eser yaşam tarzımıza dönüşmüş sallantılılığa odaklanıyor. Çabalamaların, bir yere varamamanın, çok verimli olup bir verim elde edememenin, yorulmaların, duramamaların normalimize dönüştüğü altından faylar geçen toprak parçasında herhangi bir şeyde beklemek belki buraların doğasına aykırıdır ve her yıkıma rağmen tek kalan bizlerin çabasıdır. Heartquake 10 Haziran’da %100 Studio’da.

Son dönemde kendi setlerini sahneleyen ve izleyenlerden tam not alan Bengi Apak, 11 Haziran akşamı touché by N Kolay sahnesinde seyirci karşısına çıkıyor.

BENGİ APAK STAND UP // 11 HAZİRAN // touché by N Kolay // 21.00

KEL DİVA // 12 HAZİRAN // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 18.00 - 20.30

Bir İngiliz burjuva ailesinin, İngiliz koltuklarla döşenmiş oturma odası. Bir İngiliz akşamı. Yıkımın ortasında, Bay ve Bayan Smith, ellerinde kalan son İngilizlik kırıntılarıyla Bay ve Bayan Martin’i evlerinde ağırlayacaklar. Peki evde en ufak bir yangın başlangıcı bile yokken İtfaiye Şefi’nin Hizmetçi Mary’nin taburesi üzerinde ne işi var? Onlar Londra dolaylarındaysa bizi delirten, who? Bu kadar yabancılaştıran, what? Diva aslında kelse bizim gerçeğimiz saat kaçta gelecek? Bu karışıklığı sürdürmek kimin işine geliyor? Bilmeye çalışmayalım. Her şeyi olduğu gibi bırakalım. (mı?) Eugène Ionesco’nun, eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz bir şekilde harmanlandığı bu oyun; Kel Diva Haziran ayında da Zorlu PSM’de.