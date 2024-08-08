'Müzede Sahne' Sabancı Müzesi'nde

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Sabancı Vakfı’nın desteğiyle gerçekleşen Müzede Sahne etkinliği, 22-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Bu yıl teması “Gözler Duyar Kulaklar Görür” olarak belirlenen Gösteri Sanatları Günleri, Ayşe Draz’ın sanat yönetmenliğinde farklı disiplinleri bir araya getiren ve seyircilerin çeşitli duyularına hitap eden bir program sunacak.

Program kapsamında, “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” oyununda bir müzede güvenlik görevlisini canlandırdığı Dave rolüyle 2016 yılında Afife Tiyatro Ödülleri'nde “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazanan İbrahim Selim, yıllardır kapalı gişe oynayan bu oyunu ilk kez bir müzede sahneleyecek. Başrollerinde Şerif Erol ve Özlem Zeynep Dinsel’in yer aldığı, son dönemin dünya çapında en önemli oyunu olarak görülen “Baba”, Rumlar ve Türklerin bir arada yaşadığı bir adada geçen “Mahallemiz Eşrafından”; birbirleriyle sürekli karşılaşan, geçişen, çarpışan, ama birbirlerini gerçek anlamda hiçbir zaman görmeyen iki kişinin kâh rahatsız edici bir kakofoni, kâh büyüleyici bir sükûnet, kâh bir gürültü yumağı, kâh bir müzik olarak algılanan performansı “Geçen Gün”, hakikati savunmanın hem zorlaştığı hem de elzem olduğu bir çağda insan olmanın gerekliliklerinin sorgulandığı ”Parrhesia 2” ve İstanbul'da yaşayan sanatçıların profesyonel ve özel hayatlarının kesişimine mizahi bir dille odaklanan “AMA” oyunları seyircilerle buluşacak.

Müzede Sahne etkinliği biletleri Biletinial’da satışa çıktı.