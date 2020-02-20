Mütekabiliyet sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

MÜTEKABİLİYET NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, mütekabiliyet şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "mütakabiliyet, mutekabiliyet, mütegalibiyet" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'mütekabiliyet'tir.

MÜTEKABİLİYET NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Karşılıklılık' anlamına gelen mütekabiliyet, Türkçeye Arapçadan geçmiştir.