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        Haberler Yaşam Müşterilerini, iguana Escobar ile tıraş ediyor

        Müşterilerini, iguana Escobar ile tıraş ediyor

        Konya'da yaşayan 30 yaşındaki kuaför Mustafa Talha Aksöz, tropikal hayvan sevgisini, sahiplendiği 'Escobar' adını verdiği iguana ile yaşıyor. Müşterilerini omzundaki iguana ile tıraş eden Aksöz, "Bazı müşterilerimiz sırf Escobar'ı görmek için neredeyse her gün geliyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:41 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:41
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        Müşterilerini, iguana Escobar ile tıraş ediyor
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        Karatay ilçesinde erkek kuaförü olan Mustafa Talha Aksöz, her gün iş yerini tropikal iklim sürüngeni iguanasıyla birlikte açıp, akşam saatlerinde de eve birlikte gidiyor.

        İş yerine gelen müşterilerinin saç tıraşını da devamlı omzunda taşıdığı iguanayla yapıyor.

        Daha önce birçok farklı hayvan beslediğini söyleyen Aksöz, "Çocukluğumdan beri tropikal hayvan sevgim vardı. Bir petshopta gördüm ve aramızda bir bağ oluştuğunu hissedip aldım. Yaklaşık 1 yıldır bende. Bir farklılık olsun istemiştim, gerçekten de oldu. İnsanlara karşı hayvan sevgimizi aşıladık. Daha önce burada papağan, tavşan ve kaplumbağa besliyorduk. Özellikle çocuklara karşı hayvan sevgisini aşılamak istiyorduk. Yeni hayvanlar da besleyeceğim. Barınaktan kedi ve köpek sahiplenmek için çalışıyoruz" dedi.

        "KONYA’NIN DİĞER UCUNDAN ONUN İÇİN GELİYORLAR"

        Aksöz, "Escobar'ın müşterilerimizle ilişkisi çok güzel. Neredeyse herkesin sevgilisi oldu. Hatta Konya’nın diğer ucundan Escobar'ı görmek isteyen aileler bile geliyor. İş yerinin yakınındaki okullar ve okul çıkışında çocukların dikkatini çekiyor. Bazı müşterilerimiz sırf Escobar’ı görmek için neredeyse her gün geliyor" diye konuştu.

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        #Escobar
        #Konya
        #iguana Escobar
        #Mustafa Talha Aksöz
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