22 Ocak günü paylaşım yapan Merve Taşkın gönderisinin altına şu notu düşmüştü; "Bugün benim doğum günüm o yüzden bir dilek hakkım olduğunu düşünüyorum ve bu dileğim 26 ocakta hapise girmemek, eskisi gibi özgürce şehirleri ve ülkeleri gezmeye devam edebilmek. Özgür olabilmek çok onemli bir şey. Özgürlüğümün elimden alınması beni ve benden sonra özgürlüğü elinden alınacak kisileri sinirlendirecek ve üzecektir. Birilerinin üzülmesine hiç gerek yok bence. Hep beraber şu kocaman dünyada mutlu mesut yaşayabiliriz."