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Müstehcenlik suçuyla yargılanıyordu! OnlyFans fenomeni Merve Taşkın’ın yeni pozlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Dolandırıcılık suçuyla şimdilerde hapis yatan fenomen Onur Elmas ile bir dönem aşk yaşayarak sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri haline gelen Merve Taşkın, müstehcenlik suçuyla yargılanıyordu. Taşkın'ın bugün görülen duruşmasında beraatine karar verildi. Ünlü isim sosyal medya hesabından yayınladığı gönderileriyle yine ağızları açık bıraktı. Takipçileri, "Sen akıllanmazsın" yorumunu yaptı.

Giriş: 26.01.2023 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü. Ünlü ismin beraatine karar verildi.

  • Sosyal medya hesabından birkaç gündür duruşması olacağına dair açıklamalar yapan ve sevenlerinden dua isteyen Merve Taşkın, son paylaşımıyla yine olay oldu. 

  • 22 Ocak günü paylaşım yapan Merve Taşkın gönderisinin altına şu notu düşmüştü; "Bugün benim doğum günüm o yüzden bir dilek hakkım olduğunu düşünüyorum ve bu dileğim 26 ocakta hapise girmemek, eskisi gibi özgürce şehirleri ve ülkeleri gezmeye devam edebilmek. Özgür olabilmek çok onemli bir şey. Özgürlüğümün elimden alınması beni ve benden sonra özgürlüğü elinden alınacak kisileri sinirlendirecek ve üzecektir. Birilerinin üzülmesine hiç gerek yok bence. Hep beraber şu kocaman dünyada mutlu mesut yaşayabiliriz."

  • Merve Taşkın yayınladığı son gönderilerinin altına, "26 Ocak yani bu sabah 09.50 de kendi ülkem Türkiye'de müstehcenlik suçundan dolayı 2. duruşmam var ve bu duruşmada karar verilecek bence. Umarım bu son postum olmaz. Beraat diye bir fotoğraf tekrar paylaşabilme dileğiyle... İnsanların kimseye zarar vermeden kendi hayatlarini yaşadığı ve bundan dolayı müstehcenlik suçundan mahkemelere çıkmadığı bir dünyada yaşariz umarım. Bana şans dileyin!" notunu düşmüştü.

  • İşte Merve Taşkın'ın "Yok artık" dedirten son pozları...

  • Son paylaştığı hikayesine göre Merve Taşkın'ın beraatine karar verildi.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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