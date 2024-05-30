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        Haberler Gündem Güncel Müstehcen yayın yapanlara operasyon: 10 gözaltı

        Müstehcen yayın yapanlara operasyon: 10 gözaltı

        Mersin'de internet üzerinden müstehcen yayın yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:47 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:47
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        Müstehcen yayın yapanlara operasyon: 10 gözaltı
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        Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "genel ahlaka aykırı zararlı yayın" ve "müstehcenlik" suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

        DRON ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin ikametlerinde bulunan 10 SIM kart, 3 hafıza kartı, dron, tablet ve bilgisayar kasasına el konuldu.

        Gözaltına alınan zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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        #müstehcen
        #Yayın
        #operasyon
        #Mersin
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