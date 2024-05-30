Müstehcen yayın yapanlara operasyon: 10 gözaltı
Mersin'de internet üzerinden müstehcen yayın yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "genel ahlaka aykırı zararlı yayın" ve "müstehcenlik" suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
10 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
DRON ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ikametlerinde bulunan 10 SIM kart, 3 hafıza kartı, dron, tablet ve bilgisayar kasasına el konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.