HABERTURK.COM

2018 yılında yolları ayrılan Emina Jahovic ile Mustafa Sandal, önceki gün oğulları Yaman'ın 12. yaş günü kutlaması için bir araya geldi.

Sandal, daha sonra Jahovic ve çocukları ile birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabına ekledi.

50 yaşındaki şarkıcı, birkaç saat içinde eski eşinin de yer aldığı kareyi silip, daha sonra oğlunun pasta keserken çekildiği fotoğrafını yayınlaması ile dikkat çekti.

10 yıllık evliliklerini bitiren ikilinin, Yaman ve Yavuz adından iki çocuğu bulunuyor.