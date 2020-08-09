Mustafa Sandal ise şu açıklamaları yapmıştı:

Biz evliliğimize nokta koyduk ama iki evladımız var. Aramızdaki o sevgi, dostluk ve o sağlam bağ ömür boyu son nefese kadar devam edecek. Hayırlı olsun. Beraber geldik, beraber gidiyoruz.