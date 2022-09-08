Nantes, UEFA Avrupa Ligi G Grubu ilk maçında Olympiakos'u konuk ederken ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı. Mücadelede gol perdesini Galatasaray'dan kiralanan Mustafa Muhammed açtı.

32. dakikada gelişen atakta Ludovic Blas'ın pasında savunma arkasına sarkan Mısırlı golcü karşı karşıya vuruşunda Vaclik'i mağlup etti ve takımını öne geçirdi.

Son haftalarda formda olan Mustafa Muhammed Toulouse maçını 1 gol 1 asistle geçerken Strasbourg mücadelesinde takımının tek golünü kaydetmişti.

Nantes'ın Muhammed transferinde 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.