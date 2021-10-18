Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında üç haftadır işlenen Mustafa Kut cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Anlaşılması oldukça güç iddialar sonrası cinayete giden süreçte saklananlar, atılan iftiralar, tek tek aydınlanmaya başladı. Sizler için Mustafa Kut cinayetinde ortaya çıkan detaylar...
İLK İDDİA: DÜRDANE ERSİN'LE KOCASINI ÖLDÜRDÜ
2018 yılında sırtından vurularak öldürülen Mustafa Kut cinayeti, Kut'un eşi Dürdane Hanım'ın Müge Anlı'ya başvurmasıyla kamuoyunun gündemine taşındı.
Balıkesir Havran'a bağlı Kalabak Mahallesi'nde işlenen cinayetin ardından, Mustafa Kut'un komşusu Ramazan Şahin'den, Dürdane Hanım'a aşk itirafı dolu mektuplar geldi. Mektuplarda yer alan tehditkâr ifadeler sonrası Dürdane Kut, eşinin ölümüyle ilgili komşusu Ramazan Şahin'in bilgisi olduğunu iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu.
Ramazan Şahin de Dürdane Hanım'ın komşuları Ersin Çetinkaya ile yasak aşk yaşadığını iddialarının kaynağının ise Sezer Kaya'nın kendisine verdiği bilgiler olduğunu söyledi. İddialarını devam ettiren Ramazan Şahin, Ersin ve Dürdane'nin Mustafa Kut'u öldürdüğünü, cinayeti kendisinin üzerine atmak için Dürdane'nin kendisine kur yaptığını kendisinin de etkilenip mektup yazmaya tahrik ettiğini iddia etti.
İddialar Sezer Kaya'nın Dürdane Hanım'la ilgili söylentiyi Mustafa Kut'un oğlu Ahmet Kut'a kızdığı için ortaya çıkardığını söylemesiyle boşa çıktı.
İKİNCİ İDDİA: ERSİN , AHMET VE EŞİM CİNAYETİ İŞLEDİ, BANA İFTİRA ATTI
Dürdane Kut'la ilgili ortaya çıkardığı söylentiler sonrasında oklar Sezer Kaya'ya çevrildi. Sezer Kaya ise Ersin, Mustafa Kut'un oğlu Ahmet ve iki kişinin daha eşiyle cinsel ilişkiye girip çektikleri videoları internet sitesine yüklediklerini iddia etti.
Sezer Kaya iddialarını devam ettirip, Ersin'le gördüğünü söylediği kişinin Dürdane olmadığını yineleyip aslında eşinin Ersin'le birlikte olduğunu söyledi. Ahmet'in Ersin'le birlikte babası Mustafa Kut'u öldürdüğünü, eşinin de Ersin'le birlikte olup kendisinden intikam almak için iftira attığını iddia etti.
Müge Anlı'ya canlı yayında bağlanan Sezer Kaya'nın eşi Çiğdem Kaya ise 5 Temmuz'da isimsiz ihbar mektubu yazdığını ancak eşinin suçsuz olduğunu eşine kızdığı için mektup yazdığını eşine iftira attığını itiraf etti. Bununla birlikte eşi Sezer Kaya'ya da tepki gösterip yasak aş ve cinsel içerikli video iddiasını reddetti.
ÜÇÜNCÜ İDDİA: SEZER ÖLDÜRDÜ, SUÇU DÜRDANE VE ERSİN'E ATTI
Ersin Çetinkaya ise Sezer Kaya'nın yanında konuşurken Mustafa Kut'u öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi. Ersin, 3 yıldır ise Sezer'den korktuğu için Sezer hakkında suç duyurusunda bulunmadığını, Sezer'in ise cinayet şüphesini kendi üzerinden atmak için Dürdane Hanım'la kendi hakkında iftira çıkardığını ifade etti.
Taraflar iddialarındaki ısrarını sürdürürken henüz cinayetle ilgili net bir itiraf gelmedi.
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