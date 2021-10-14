'Annesine küfür etmedim!'

Mustafa Keser ve Bülent Ersoy, "Benzemez Kimse Bize" programını birlikte sunmaya başladı. Program, canlı yayınlanan iki bölümün ardından yayından kaldırıldı. Yaşananlar sonrası Keser, programın Bülent Ersoy yüzünden bittiğini söyledi. Çektiği videoda Ersoy’a sert tepki gösteren Keser’in "Seni diva değil divan yaparlar" sözleri çok konuşuldu.
"KENDİMİ 'DİVA' İLAN ETMEDİM"
Ersoy, Mustafa Keser'in açıklamalarına önceki gün yanıt verdi. "Oturduğum koltuk Mustafa Keser'e battı" diyen ünlü sanatçı, "Ben kendimi 'Diva' ilan etmedim ki! Basın çalışanı arkadaşlarım buna layık görmüşler, benim şöhretim Türkiye hudutları dahilinde değil, dünyada çeşitli yerlerde… Fransa’da iki buçuk saat Osmanlı Musikisi yaptım ve Osmanlı Musiki'sinin Diva'sı diye çok büyük tirajlı mecralarda çıktı. Sen neden bu kadar rahatsız oldun. Türkiye hudutlarının dışına çıkmış insan değilsin ki! Almanya’daki Türk vatandaşlarına konser verdin. Ben Amerika’da, Londra, Royal Albert Hall salonunda konser verdim." dedi.
"ANNEME KÜFÜR ETTİ"
Mustafa Keser'in annesine küfür ettiğini de söyleyen Ersoy, "Benim annem bir sene önce öldü. Ben babamı gömdüğüm vakit bile ‘baba, anneme selam söyle’ dedim. Ben anneciydim. Annem bana kızardı, telefonu kapatırdı ben yüzsüz yüzsüz defalarca arardım. Baktım telefonu kaldırmıyor, kapıya giderdim. Ben çok anneciydim! Bunu dedim 'baba sen de öldün, annem öldü! Sağ kolum gitti annemle, sen de öldün sol kolum da gitti' sen bir sene önce annesi vefat eden birine bu kelimeyi nasıl kullanırsın? Kavgada söylenmez bu kelime! Çok çirkin bu söylem, ben seni Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.
"BİR TEK KİŞİ 'MUSTAFA KESER BANA KÜFÜR ETTİ' DİYEMEZ"
Mustafa Keser, Bülent Ersoy’un annesine küfür ettiği iddiası hakkında açıklama yaptı. Keser, sosyal medyada hesabından yayınladığı videosunda, "Ben orada fıkralar anlatıyorum millet gülüyor onları küfür olarak addetmiş. Benim ağzım kesinlikle küfürlü değildir. Bir tek kişi 'Mustafa Keser bana küfür etti' diyemez. O videonun aslını koyacağım herkese izleteceğim. Televizyonlarda 'anama küfür etti' diye acıtasyon yapıyor. Benim söylediklerime cevap vermiyor. 'Belgelerle çıkacağım' dedi hala ortada belge yok!" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!