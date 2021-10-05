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Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a olay sözler: Sanki karşısında hizmetçisi var! - Magazin haberleri

Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a: Sanki karşısında hizmetçisi var!

Bülent Ersoy ile birlikte sundukları programın yayından kaldırılmasının ardından "Olay yaratacak açıklamalarım olacak" diyen Mustafa Keser, yaşananların perde arkasını anlattı

05.10.2021 - 13:25 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Sanatçı Mustafa Keser ile Bülent Ersoy'un birlikte sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı program yayından kaldırıldı. Çıkan haberlerin ardından, "Bütün aksaklıklar Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır." diyen Keser, "Olay yaratacak açıklamalarım olacak." şeklinde konuşmuştu.

  • YAŞANANLARIN PERDE ARKASINI ANLATTI

    76 yaşındaki sanatçı, yaşananların perde arkasını YouTube kanalında anlattı. Mustafa Keser, "Ben Bülent Ersoy ile sahnede hiç çalışmadım ama tabii huyunu, suyunu, sahnede neler yapıyor, oradan, buradan, müzisyenlerden duyarız hep... Yapılan yanlışlar, davranış bozuklukları... Teklif bana yapımcı Polat Yağcı kardeşim tarafından geldiğinde ben pek sıcak bakmadım. 'Polatcığım biz yapamayız' dedim. İnsani yapımız bir değil, ahlaki yapımız bir değil... 'Ağabey bu çok iyi olacak' dedi. İçimde endişeler olmasına rağmen kabul ettim. Ben düşündüm ki, bu arkadaştan yaşça da büyüğüm, sanatça da büyüğüm... Bizim yanımızda yanlış bir hareket, ters bir hareket yapmaz; musiki açısından da sanat açısından da yapmaz diye düşündüm. Yanılmışım. Elimden geldiğince programı yürütmeye çalıştım, onun açıklarını kapatmaya çalıştım." açıklamasını yaptı.

  • "OLUMLU DÜŞÜNCELERİMİN YANLIŞ OLDUĞUNU FARK ETTİM"

    "Ben 56 yıllık sanat hayatımda işime 56 saniye geç kalmadım." diyen Keser, "14.00'te yapılacak çekim için 13.30'da oradaydım. Bekle ki zat-ı muhterem gelecek! Saat 16.00'da çıktı, geldi. Bu nedir? Saygı yok. Bir makyaja girdi, 4 saat... Akşam 20.00'de çıktı. Başlar başlamaz olumlu düşüncelerimin yanlış olduğunu fark ettim. ifadelerini kullandı.

  • "BENİM ROL ÇALMAYA İHTİYACIM YOK"

    İşte Mustafa Keser'in açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar:

    * Zat-ı muhterem zannetti ki, ondan rol çalıyorum. Benim rol çalmaya ihtiyacım yok. Kuliste çektim kenara, bunu ona da söyledim.

    * 'Bizimle 100 kişi çalışıyor, 4'le çarpsan 400 kişinin ekmek yemesine vesile olmuşuz. Yerli yersiz kaprisler yapma' dedim. 'Sen de şarkılarını söyle, adam gibi işimizi yapalım, gidelim. Ben senden yaşça büyüğüm, 30 yıllık da canlı yayın tecrübem var. Müsaade et, ben sunayım edeyim, su gibi aksın program...' dedim. 'Tamam' dedi.

  • "SANKİ KARŞISINDA HİZMETÇİSİ VAR!"

    * İlk programda o kadar toz kalkmadı ama ikinci programda karşısında sanki hizmetçisi var, marabası var gibi muamele etti bana. Ben ondan 6-7 yaş büyük bir adamım. Bana oradan 'Keser!' diye bağırıyor. Kimsin sen? Ben bu usluptan rahatsız olduğum için bakmadım. Bir de 'Keser'i çağırdım, bakmadı' diyor. Keser senin babanı uşağı mı?

    * İnsani ve ahlaki durumların neler olduğunu bu iki programda gördüm. Yönetmene bağırır, rejisöre bağırır... Ona buna bağırır... Ses mes kalmamış. Rezalet bir okuyuş. Vokallere uyamıyor...

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