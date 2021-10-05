"BENİM ROL ÇALMAYA İHTİYACIM YOK"

İşte Mustafa Keser'in açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar:

* Zat-ı muhterem zannetti ki, ondan rol çalıyorum. Benim rol çalmaya ihtiyacım yok. Kuliste çektim kenara, bunu ona da söyledim.

* 'Bizimle 100 kişi çalışıyor, 4'le çarpsan 400 kişinin ekmek yemesine vesile olmuşuz. Yerli yersiz kaprisler yapma' dedim. 'Sen de şarkılarını söyle, adam gibi işimizi yapalım, gidelim. Ben senden yaşça büyüğüm, 30 yıllık da canlı yayın tecrübem var. Müsaade et, ben sunayım edeyim, su gibi aksın program...' dedim. 'Tamam' dedi.