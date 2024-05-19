Mustafa Günen'den 'Denizin İlkeleri' sergisi

REKLAM advertisement1

Uluslararası makalelerde dünyanın en iyi deniz ressamı olarak tanınan Ressam Mustafa Günen'in deniz temasını ustalıkla işlediği 'Denizin İlkleri' sergisi Galeri Deniz'de açıldı. Sergide usta sanatçı resimleriyle ziyaretçileri büyülüyor. Denizin sakinliğini, derinliğini ve hareketliliğini yansıtan eserler, izleyicilere doğanın gizemli dünyasına dokunma fırsatı sunuyor. Ayrıca, heykeltıraş Beste Alperat'ın denizle ilgili eserleri de sergide yer alarak, sanatın farklı boyutlarını keşfetme imkanı sağlıyor.

Dr. Gizem Pamukçu'nun küratörlüğünde gerçekleşen etkinlik, sanatseverlere denizin esrarengiz dünyasına dalmaları için eşsiz bir fırsat sunuyor. Sergi, 1 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor, bu büyüleyici sergiyi kaçırmayın!