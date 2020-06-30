Galatasaray'da haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'ndaki toplantıdan önce GSTV'ye açıklamalarda bulundu.
Cengiz "Türk halkının dualarıyla buradayım. Hiçbir saat yönetimden kopmadım. Bütün rahatsızlığım süresince 3 ağır operasyon geçirdim. Namus yükü, çocukluk aşkımızın yükünü aldık. Bir emanet aldık. Emanet kadar güzel bir şey yoktur. Galatasaray bizim namusumuzdur. Galatasaray yürüyen, dev bir mekanizma. Bu mekanizma duramaz. Her gün onlarca konuyu istişare ettik. Yönetim kurulu tek tek geldi. Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımla telekonferans yapıyoruz. Kuruldakilerin tamamı çalışıyor. Gerektikçe geliyorlar, çalışmalarını anlatıyorlar: Süreç devam ediyor. Galatasaray asla durmaz. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk ve iddia vardır. Bu süreci de kolaylıkla atlatacağımıza inanıyorum. Taraftarımız iyi ki var" ifadelerini kullandı.
"YÖNETİME HAKSIZCA SALDIRILIYOR!"
Mustafa Cengiz sözlerini şöyle tamamladı: "Rahatsız olduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yönetime haksızca saldırılıyor. El birliğiyle mücadele etmeliyiz. Yok hakeme bir şey demedin, Ali'ye Veli'ye bir şey demedin diye laflar ediliyor. Biz gerekeni yapıyoruz. İlla ki demeçle veya deklarasyonla değil. Camiamız rahat olsun. Gereken anında yapılıyor. Reaksiyon anında veriliyor. Biz gerekeni yapıyoruz. Taraftarımız lütfen unutmasın. Algı operasyonları var. Muhalif kanatların çabası olabilir. Haklı bir eleştiri yapıldığında gerekeni yaparız. Yönetim olarak buraya iyi niyetle geldik. Hiçbir ajandamız yok. Camiadan ve taraftardan istirham ediyorum."
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