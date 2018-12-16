Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcı Yusuf Günay, Trabzonsporlu taraftarların Beyoğlu GSStore’a saldırmasının ardından burayı ziyaret etti. Çalışanlarla görüşen ve hasar tespiti yapan Başkan Cengiz daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray’ın Türkiye’nin lafla değil gerçekte sivil toplum oluşumu olduğunu söyleyen Cengiz, “Galatasaray evine yapılan saldırı Galatasaray’ın kalbine yapılmış sayılır. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Saldıran taraftarların üzerinde Trabzonspor formasının olması Galatasaray camiası daha da derinden yaralamıştır. Biz her zaman Anadolu kulüplerinin yanında olduk. Onları hiçbir zaman ayırt etmedim. Onlara haksızlık yapmamaya çalıştık. Ben klasik söylemleri sevmiyorum. ‘Bu yapılan hareket Trabzonspor mal edilemez, bunlar bir, iki çapulcudur’ söylemlerini yeterli bulmuyorum. Bu Patagonya taraftarı değil. Üzerlerinde bir forma var. Ben sözü, topu saygı duyduğum Trabzonspor camiasına bırakıyorum. Trabzonspor camiası ve yönetimi buna nasıl bir reaksiyon, nasıl bir tepki gösterecek ben bunu merak ediyorum. Camiamız da bunu merak ediyor. Trabzonspor buna ne diyor önemli olan bu. Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu koşullarda gerekli coğrafik sıkıntılarımızda bu tip olaylardan Galatasaray’ı tahrik ederek, ki bugüne kadar Galatasaray; hiçbir zaman sahaya girip futbolcu kovaladı, ne tribünleri yaktı, ne sokaklara taştı. Hiçbir zaman taşmadı. Biz bunla övünüyoruz. Türkiye’nin huzurunu istemeyen mihraklar, Türkiye’nin en büyük sosyal payı olan Galatasaray’ı sokağa dökmek istiyorlarsa bunu yapmasınlar. Bu konuda hem taraftarımız hem de devletimiz uyanık. Taraftarımızı demokratik söylemlerde, tepkisi ile kendisi, evine sahip çıkıyor. Çalışan insanlara yapılan bu saldırıyı biz şiddetle kınıyoruz. Trabzonspor camiasının da bunu onaylamadığını inanıyoruz. Trabzonspor camiasından gerekli aksiyonu da görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Trabzonspor camiasından kimsenin aramadığını belirten Mustafa Cengiz, arayacaklarına ve üzüleceklerine inandığını belirtti.

"SON AYLARDA GALATASARAY'A BİLİNÇLİ VE SİSTEMLİ SALDIRI VAR"

Mağazada yaşanan hasar tespitinin sorulması üzerine Başkan Cengiz, “Bir şeyi yok. Sadece çöp toplamaya çıkan arkadaşımıza bir darbeler olmuş. Herhangi bir tahrik yok. Biz onu da araştırdık. Samimiyetle söylüyorum. Empati yapıp iki tarafı da dinlemek gerek. Acaba bizim tarafımızdan bir tahrik olduğumu diye baktık. Gerek emniyetten gerek kendi içimizde yaptığımız soruşturmada en ufak tahrik olmadığını gördük. Çok anlamsız, haksız bir tepki. Kelimeleri dikkatli kullanmak istiyorum. Karşımızda ciddi bir camia var. Hiçbir camia ile husumet istemiyoruz. Hiç kimseden çekincemiz ve korkumuz yok. Son aylarda Galatasaray’a bilinçli ve sistemli saldırı var. Gerek futbolun paydaşları içinde gerek birlik içinde. Taraftarımız dikkatli olsun. Türkiye’nin emniyet ve huzurunu sağlayanlar dikkatli olsun. İstanbul Emniyeti’ne de aldığı aksiyonlar için teşekkür ederim” diye konuştu.

"BUNU YAPANLARIN DA CEZALANDIRILACAĞINDAN EMİN OLABİLİRSİNİZ"

Mağaza çalışanı bir kişinin çöp dökmeye gittiği sırada ensesinden darbe aldığını ifade eden sarı-kırmızılıların başkanı Cengiz, “Önemli değil. Galatasaray için feda olsun. O arkadaşımız da herhangi bir şeyin peşinde değil. Bunu yapanların da cezalandırılacağından emin olabilirsiniz. Hukuk içinde tabii ki” dedi.

Öte yandan Galatasaray taraftarları da GSStore'un önünde gelerek tepkilerini gösterdi.