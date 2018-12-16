Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Maç öncesinde Beyoğlu'nda toplanan ve İstiklal Caddesi'nde yürüyen bir grup Trabzonspor taraftarı, cadde üzerinde bulunan GS Store mağazasına saldırdı.

Maç öncesinde Taksim'de bulunan Gezi Parkı'nda toplanan taraftarlar, maçın oynanacağı Vodafone Park'a hareket saatine kadar meşaleler eşliğinde marş söyleyerek takımları adına tezahüratlar yaparken bir grup taraftar ise İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı.



OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

DHA'da yer alan habere göre İstiklal Caddesi´nde yürüyen bir grup Trabzonspor taraftarı GS Store mağazasına saldırdı. Taraftarlar ellerindeki yabancı maddeleri mağazaya attı. Olay yerine gelen polis ekipleri taraftarlara müdahale etti. Mağaza kepenk kapatırken, olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.