18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Club Brugge maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi.
Mustafa Cengiz, "Moskova'da da hatırlarsınız yine maçtan önce kelamlar vardı. 17 kulübün yayınladığı saçma bir bildiri vardı. 17 kulübün birleşip yaptığı bir açıklama, içeriği doğru olsa da Galatasaray'a yönelik bir açıklamaydı. Yine ülkemizi temsilen burada bulunuyoruz ve yine arkadan dolaylı laflar... Bunlar hiç hoş şeyler değil. Hangi vizyon içerisinde bunlar dile getiriliyor, açıklamada zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.
"İNSANI HAYVANDAN AYIRAN EDEPTİR"
"Eskilerin bir lafı var. Zırva tevil götürmez. Saçmalamanın açıklaması olmaz." diyerek sözlerini sürdüren Mustafa Cengiz, "Saçmalayan birine yanıt verirseniz siz de saçmalarsınız. Hollanda'nın öne geçmesi, önümüzdeki dönem Türk futbolunu geriye düşürür. Türk futbolunu kalkındırma amaçlıyız diyoruz fakat öne gidenleri çekme çabasındayız. Edebimi de bozmak istemiyorum. İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir." dedi.
"19:05 EYLEMİ BİLİNÇLİ YAPILDI"
Galatasaray Başkanı, "UEFA'nın atacağı mesajı TFF atıyor. Neden TFF, neden isim zikretmiyor? Galatasaray ve diğer kulüplerimiz Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyor. Kavga ve çatışmayla bu toplum daha da huzursuzluğa gider. Saygısız olmak istemiyorum ama o camiaları temsil eden insanların sözlerine dikkat etmesi gerekir. 19:05 eyleminin bilinçli yapıldığına inanıyorum. Aksine beni kimse ikna edemez. Bu tip beyanatlar, hedef saptırmaya yönelik, gündem değiştirmeye yönelik söylemler, Türk futbolunun marka değerine zarar verir. Edep, aklın ziynetidir." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
"TEPKİ VEREN MASA DÜZENİ YAPACAK İNSANDIR"
Fatih Terim'in gündeme gelen, "Şampiyonlar Ligi'nde maçlar masa başında değil sahada kazanılıyor." sözleriyle ilgili gelen soruya Mustafa Cengiz, "Hocamızın dediği sözcüğe ben de katılıyorum. Maçlar sahada kazanılır, masada kazanılmaz. Bu söze tepki veren insan, masa düzeni yapacak insandır. Lütfen sahanın içerisinde kalalım." cevabını verdi.
Club Brugge maçı öncesi beklentilerini de açıklayan Mustafa Cengiz, "Oyuncularımızın, teknik heyetimizin elinden geleni yapacağına inanıyorum. Brugge ile 3 kere oynadık. 1 beraberlik 2 yenilgi almışız. İnşallah bu makus talihi bugün kırarız diye ümit ediyorum. Galatasaray bir dünya markası. Türkiye'nin de diğer ülke takımları gibi 5-6 takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilmesini istiyorum. Galatasaray bir dünya takımı... Bir Falcao'nun gelişi, Galatasaray'ı, Falcao'yu, Türkiye'yi, İstanbul'u etkileşimde 1. sıraya taşıdı." ifadelerini kullandı.
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