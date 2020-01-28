Sanatçı Mustafa Ceceli, Sinem Gedik ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Arın Ceceli ile geçtiğimiz gün İstinye'de bir AVM'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Ceceli, Arın'ın okulu tatilde olmasını fırsat bilip birlikte güzel bir gün geçirmek istediklerini ve onun için geldiklerini söyledi.

Baba-oğul, birlikte yemek yiyerek keyifli vakit geçirdi. Daha sonra alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen Ceceli ve oğlu, akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.