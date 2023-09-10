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        Haberler Magazin Mustafa Ceceli: Çocuk işinden emekli oldum

        Mustafa Ceceli: Çocuk işinden emekli oldum

        Mustafa Ceceli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser öncesi açıklamalarda bulundu. Ceceli, bir soru üzerine yeniden baba olup - olmak istemediğine "Artık çocuk işinden emekli oldum, artık çocuk yapmam" şeklinde cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 12:03 Güncelleme: 10.09.2023 - 12:03
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        "Artık çocuk yapmam"
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        Mustafa Ceceli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser verdi. Ceceli; "Güzel bir repertuvar hazırladım, hem benim hem de klasik şarkıları okuyacağım. Benim için güzel ayrı bir yeri olan yavru vatan, her tabii her geldiğimizde hellim peyniri alıyorum. Havalimanı çok iyi olmuş, akşam indiğim zaman gördüm ve çok beğendim" dedi.

        "HAYATIM HAVAALANLARINDA GEÇİYOR"

        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; sık sık seyahat ettiği için havaalanı ve uçakta vakit harcadığını belirten Mustafa Ceceli, bu konuda şunları söyledi: Artık o kadar havaalanında vakit geçiriyorum ki, birçok sanatçı arkadaşımla orada görüşüyoruz. Toplantı yaptığımız oluyor, uçakta şarkı yazdığım aranje yaptığım oluyor.

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        "LAHMACUNU NEDEN BODRUM'DA YİYEYİM?"

        Yaz ayının bir kısmını Yunanistan'da bir kısmını da Ege sahillerinde geçirdiğini belirten Ceceli, "Bu yıl malum biraz fiyatlar yüksek, henüz tatil için ne harcadık hesabını yapamadım. Gerisini siz düşünün yani, ben hem tatili hem işi bir arada yapmaya çalışıyorum" diyerek kahkaha attı. Her yıl Bodrum'da gündem olan lahmacun fiyatları için de konuşan Ceceli, görüşlerini; "Ben lahmacunu gittiğim zaman Antep'te yerim, neden Bodrum'da lahmacun yiyeyim ki deniz ürünleri varken" şeklinde dile getirdi.

        "BÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

        Sahne öncesi yanına gelen minik hayranıyla sohbet eden Mustafa Ceceli, "Çocuklarla aram çok iyi, çok severim. Benimde malum çocuğum 12 yaşına geldi" dedi. Muhabirlerin kız çocuk istemez misiniz sorusuna net bir yanıt veren Ceceli, "Arkadaşlar ben artık çocuk işinden emekli oldum, artık çocuk yapmam. Ayrıca Selin'in ve benim böyle bir düşüncemiz yok. Evliliğimiz 7 yıla girdi" dedi.

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        #Mustafa Ceceli
        #emekli
        #Çocuk işinden emekli oldum

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