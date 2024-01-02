Muslera, eşi Patricia Callero ile evliliklerinin 8'inci yılını kutladı
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ile evliliklerinin 8. yılını Dubai'de kutladı
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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ile hem 2024'ü karşılamak hem de evliliklerinin 8'inci yılı için Dubai'ye gitti.
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2 Ocak 2016'da evlenen çiftten Fernando Muslera, tatillerinden kesitleri sosyal medya sayfasından paylaştı.
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Fernando Muslera, eşi için; "Her an için teşekkürler... Böyle harika bir anne olduğun ve bize küçük - büyük şeylerin tadını çıkartır olduğun için teşekkürler! Seni seviyoruz" ifadelerine yer verdi.
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Dubai'de kutlama yapan bir diğer futbolcu ise Ferdi Kadıoğlu oldu. Fenerbahçe'nin yıldızı Kadıoğlu, 2024'e sevgilisi Sera Vrij ile Dubai'de girdi.