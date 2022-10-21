Çalışanlarının yüzde 75'ini çıkarmayı planlıyor

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SpaceX ve Tesla’nın CEO’su olan ve aynı zamanda dünyanın en zengin insanlarından biri olarak lanse edilen Elon Musk, Twitter ile aylarca süren yasal bir savaşın içindeydi. Sonucunda ise Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolarlık satın alma sürecini 28 Ekim’e kadar tamamlaması için süre verilmişti.

The Washington Post’un dünkü haberine göre ise, satın alma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Musk’ın, Twitter’ı satın alma anlaşması olarak şirketin 7.500 çalışanını yaklaşık yüzde 75’ini işten çıkaracağı söylendi.

Post’un elde ettiği bilgilere göre, Musk şirketi satın almasa bile işten çıkarmaların olacağını ve 2023’ün sonuna kadar yaklaşık 800 milyon dolarlık maaş kesintisi yapmayı planladıkları öğrenildi.

Twitter son dönemlerde işe alımları durduğunu açıklamıştı. Hatta Twitter'ın iş gücünün en az dörtte birinin ayrılmak zorunda kalacağı söyleniyordu. Fakat şirketin insan kaynakları departmanı tarafından yapılan açıklamada, “Şirket genelinde işten çıkarma planları yok” denildi.