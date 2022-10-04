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İlk olarak Bloomberg News haber kanalının duyurduğuna göre dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecini yeniden başlattı.

Elon Musk'ın, şirketi satın almak için 44 milyar dolarlık anlaşmaya devam edeceğine dair haberler üzerine Twitter'ın hisse alım satım işlemleri durduruldu.

Musk, Twitter'a hisse başına 54.20 dolardan satın almayı teklif etti. İşlemler durmadan önce hisseler yaklaşık %13 artışla 47.95 dolara yükseldi.

Musk, halihazırda hissedar onayına sahip olan anlaşmayı orijinal fiyattan tamamlamayı teklif eden bir mektubu Twitter'a gönderdi.

Reuters'a da konuşan iki kaynak, Musk'ın orijinal anlaşmayla devam etmeyi önerdiğini ve mahkemeye çıkmak üzere olan yasal bir savaşın sona erdiğinin sinyalini verdiğini söyledi.

Reuters'ın hesaplamasına göre, Wall Street'teki tüm işlemlerin yaklaşık onda birini oluşturan 22 milyar doların üzerinde Tesla hissesi öğleden sonra takas edildi.

Twitter Sözcüsü, Musk'tan bir mektup aldıklarını doğruladı.

SATIN ALMAKTAN VAZGEÇMİŞTİ

Elon Musk, 8 Temmuz'da birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti.

Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı. Twitter'ın Musk aleyhine açtığı dava, 17 Ekim'de görülmeye başlanacak.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.