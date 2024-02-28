ABD'li teknoloji devi Apple, uzun zamandır üzerinde çalıştığı elektrikli otomobil projesini rafa kaldırdı.

Şirket için kaynaklardan ortaya çıkan bu gelişmenin yankıları sürerken, Tesla CEO'su Elon Musk'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Musk, elektrikli otomobil markası Tesla'nın roadster modeli hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı.

Tesla ve SpaceX'in otomobilin geliştirilme sürecinde birlikte çalıştığını kaydeden Musk, "Bugün yeni Tesla Roadster'ın tasarım hedeflerini radikal biçimde artırdık. Bunun gibi başka bir otomobil olmayacak, eğer ona bir otomobil diyebilirseniz" dedi.

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Yüksek performanslı olması beklenen aracın satışına önümüzdeki yıl başlanacağını da kaydeden Musk, "Otomobilin üretim versiyonunun tasarımı hazır ve bu yıl sonunda tanıtılacak. Önümüzdeki yıl sevkiyatlara başlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'0'DAN 100'E 1 SANİYENİN ALTINDA ÇIKACAK'

Otomobil hakkında teknik bir bilgi de veren Elon Musk, "Roadster'ın 0'dan 100 km/s hıza 1 saniyenin altında çıkabiliyor olması, onun hakkında en az dikkat çeken özellik" ifadesini kullandı.

Musk'ın paylaşımının aksine, Tesla'nın resmi sitesinde ise Roadster'ın 0'dan 100 km/s hıza 2.1 saniyede çıkabildiği açıklanıyor.