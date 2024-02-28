Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
Apple'in otomobil üretme fikrinden vazgeçtiğinin ortaya çıkmasının ardından Tesla CEO'su Elon Musk'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tesla'nın spor otomobili Roadster'ın önümüzdeki yıl satışa sunulacağını bildiren Musk, "Roadster'ın 0'dan 100 km/s hıza 1 saniyenin altında çıkabiliyor olması, onun hakkında en az dikkat çeken özellik. Yeni Tesla Roadster her yönüyle tüm benzinli spor otomobilleri aşacak. Yeni Roadster'ı evinizden daha çok seveceksiniz" dedi
ABD'li teknoloji devi Apple, uzun zamandır üzerinde çalıştığı elektrikli otomobil projesini rafa kaldırdı.
Şirket için kaynaklardan ortaya çıkan bu gelişmenin yankıları sürerken, Tesla CEO'su Elon Musk'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Musk, elektrikli otomobil markası Tesla'nın roadster modeli hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı.
Tesla ve SpaceX'in otomobilin geliştirilme sürecinde birlikte çalıştığını kaydeden Musk, "Bugün yeni Tesla Roadster'ın tasarım hedeflerini radikal biçimde artırdık. Bunun gibi başka bir otomobil olmayacak, eğer ona bir otomobil diyebilirseniz" dedi.
Yüksek performanslı olması beklenen aracın satışına önümüzdeki yıl başlanacağını da kaydeden Musk, "Otomobilin üretim versiyonunun tasarımı hazır ve bu yıl sonunda tanıtılacak. Önümüzdeki yıl sevkiyatlara başlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.
'0'DAN 100'E 1 SANİYENİN ALTINDA ÇIKACAK'
Otomobil hakkında teknik bir bilgi de veren Elon Musk, "Roadster'ın 0'dan 100 km/s hıza 1 saniyenin altında çıkabiliyor olması, onun hakkında en az dikkat çeken özellik" ifadesini kullandı.
Musk'ın paylaşımının aksine, Tesla'nın resmi sitesinde ise Roadster'ın 0'dan 100 km/s hıza 2.1 saniyede çıkabildiği açıklanıyor.
Öte yandan, önceden paylaştığı bir mesajı yeniden paylaşan Musk, "19 yıl önce, ilk şirketim satın alındığında, Palo Alto'da bir ev mi yoksa McLaren F1 (şimdiye kadarki en iyi araba) arasında karar vermek zorunda kaldım. McLaren F1'i ve arabadan çok daha ucuz olan küçük bir apartman dairesini satın aldım. Yeni Tesla Roadster her yönüyle tüm benzinli spor otomobilleri aşacak. Yeni Roadster'ı evinizden daha çok seveceksiniz" dedi.
UZAYA FIRLATILDI
Tesla Roadster, ilk kez 2006 yılında tanıtılmıştı. 2008-2012 arasında üretilen otomobil, Lotus Elise temelinde üretilmişti. Otomobilin elektrik motoru ise Tesla tarafından geliştirildi.
Tesla, bundan 6 yıl önce ise, Falcon 9 roketiyle bir Tesla Roadster modelini uzaya fırlatmıştı.
Aracın sürücü koltuğuna Starman adı verilen ve uzay kıyafeti giydirilmiş, cansız bir model oturtulmuştu.