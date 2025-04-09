Muş'ta polisler 4 yılda köylerdeki 14 bin çocuğa sinema keyfi yaşattı
Muş Emniyet Müdürlüğü'nce 2021'de başlatılan "Çocuk Sineması Günleri" projesi kapsamında köylerde yaşayan 13 bin 829 çocuk sinemayla buluşturuldu. Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli polis memuru Halil Taşdemir, "Daha önce hiç sinemaya gitmemiş çocuklar oluyor. Onlara ileride hatırlayacakları güzel bir anı bırakmak mutluluk verici. Polisliğin ve devletimizin gülen yüzünü çocuklara göstermek ve buna vesile olmak bizi mutlu ediyor. Proje kapsamında en uzak köylere kadar ulaşmayı düşünüyoruz" dedi. Yarpuzlu Köyü Ortaokulu'nda görevli Fen Bilgisi Öğretmeni Sabri Yurtlu da "Buraya gelmeden önce bazı çocuklarımız bize heyecandan gece uyuyamadık söylediler. Kırsal bölgedeki çocuklar bu tür ortamlara geldiklerinde çok mutlu oluyorlar. Daha önce gitmedikleri mekanları görüyorlar. Polislerin sıcak karşılamalarıyla çocuklarda bir sevgi duygusu doğuyor" ifadesini kullandı
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Muş Emniyet Müdürlüğü'nün "Çocuk Sineması Günleri" projesi kapsamında köylerde yaşayan 13 bin 829 çocuk sinemayla buluşturuldu.
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Kırsal bölgelerde yaşayan çocukların sosyalleşmelerinin sağlanması, sinema ortamında film izlemelerine imkan tanınması amacıyla 2021'de "Çocuk Sineması Günleri" hayata geçirildi.
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Muş Valiliği'nin de katkı sunduğu projeyi yürüten Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, köylere giderek çocukları polis araçlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonuna getirdi.
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Burada patlamış mısır ikram edilen öğrencilerin belirlenen filmleri izleyip etkinliklere katılarak eğlenceli bir gün geçirmeleri sağlandı.
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Son olarak merkeze 27 kilometre uzaklıktaki Yarpuzlu köyünden getirilen çocuklar, Muş Emniyet Müdürlüğü tanıtım videosunu ve animasyon filmini izledi.
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Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli polis memuru Halil Taşdemir, sinema etkinliği yaparak çocuklara güzel dokunuşlarda bulunduklarını söyledi.
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Projenin başladığı 2021'den bu yana 13 bin 829 çocuğa ulaştıklarını ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu: "Teşkilatımızın kuruluşunun 180. yılını kutladığımız bu haftada çocuklarımızı misafir ettik. Köylerdeki çocuklara ulaşmamızda Sayın Valimizin büyük desteği var. Biz de bu güvenle ve bu güçle güler yüzümüzü eksik etmeden çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarla güzel anılarımız oldu. Onların heyecanını görünce biz de heyecanlanıyoruz. Gözlerindeki parıltıyı görünce, bize sarıldıklarında çok mutlu oluyoruz."
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Taşdemir, "Daha önce hiç sinemaya gitmemiş çocuklar oluyor. Onlara ileride hatırlayacakları güzel bir anı bırakmak mutluluk verici. Polisliğin ve devletimizin gülen yüzünü çocuklara göstermek ve buna vesile olmak bizi mutlu ediyor. Proje kapsamında en uzak köylere kadar ulaşmayı düşünüyoruz" dedi.
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Yarpuzlu Köyü Ortaokulu'nda görevli Fen Bilgisi Öğretmeni Sabri Yurtlu ise köyde yaşayan çocukların bu tür etkinliklere katılmasının önemli olduğunu belirtti.
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Muş Valisi Avni Çakır, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'a destekleri için teşekkür eden Sabri Yurtlu, "Buraya gelmeden önce bazı çocuklarımız bize heyecandan gece uyuyamadık söylediler. Kırsal bölgedeki çocuklar bu tür ortamlara geldiklerinde çok mutlu oluyorlar. Daha önce gitmedikleri mekanları görüyorlar. Polislerin sıcak karşılamalarıyla çocuklarda bir sevgi duygusu doğuyor. Bu da çocukları olumlu etkiliyor" ifadesini kullandı.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Adile Kuyumcu da bu tür etkinliklerin öğrencilerin emniyet teşkilatını, polisleri daha yakından tanımasını, onlara karşı güven duygularının gelişmesini sağladığını dile getirdi.
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Öğrencilerden Ahmet Sefa Kılıçaslan, etkinlikle güzel bir gün geçirdiğini belirterek, "Polis ağabeyler, ablalar bize patlamış mısır verdiler ve film izlettiler. Hamburger yedik. Hediyeler verdiler. Daha önce sinemada film izlememiştim. Polis ağabey ve ablalara çok teşekkür ediyorum" dedi.
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Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman da öğretmen ve öğrencileri makamında ağırlayarak sohbet etti.
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