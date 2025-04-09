Projenin başladığı 2021'den bu yana 13 bin 829 çocuğa ulaştıklarını ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu: "Teşkilatımızın kuruluşunun 180. yılını kutladığımız bu haftada çocuklarımızı misafir ettik. Köylerdeki çocuklara ulaşmamızda Sayın Valimizin büyük desteği var. Biz de bu güvenle ve bu güçle güler yüzümüzü eksik etmeden çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarla güzel anılarımız oldu. Onların heyecanını görünce biz de heyecanlanıyoruz. Gözlerindeki parıltıyı görünce, bize sarıldıklarında çok mutlu oluyoruz."