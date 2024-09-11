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        Haberler Gündem Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Muş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Muşun Korkut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan iki otomobildeki 5 kişi, Muş ve Korkut'taki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 22:26 Güncelleme: 11.09.2024 - 22:26
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        Muş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, akşam saatlerinde Karakale Karakolu mevkisinde Ferhat Çelik yönetimdeki otomobil ile Mehmet Nasif Yavuz hakimiyetindeki otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan bir kişi AFAD ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Kazada yaralanan iki otomobildeki 5 kişi, Muş ve Korkut’taki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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