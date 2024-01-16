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        Haberler Gündem Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

        Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

        Muş-Mutki yolunda etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle 22 araç içerisinde mahsur kalan 70 kişi, 5 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 21:43 Güncelleme: 16.01.2024 - 22:00
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        Mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı
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        Muş-Mutki karayolunun 10´uncu kilometresinde araçlar, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlarla ilgili ihbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113´üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle yolu açarak yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 22 araç içerisindeki 70 kişiyi kurtardı.

        MUŞ- MUTKİ KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

        Kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Mutki karayolu, Karayolları 113´üncü Şube Şefliği tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı.

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        #Muş-Mutki karayolu
        #haberler
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