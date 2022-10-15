Murdoch'tan birleşme hamlesi

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch, sahibi olduğu News Corp ve Fox'u yaklaşık 10 yıl sonra yeniden birleştirmeyi düşünüyor.
ABD basınında yer alan haberlere göre birleşme için komiteler kuruldu. Fox News ve diğer TV kanallarını bünyesinde bulunduran Fox ile The Wall Street Journal'ın da içinde bulunduğu gazetelere sahip olan News Corp'un birleşmesi için formüller gözden geçiriliyor.
91 yaşındaki Murdoch, zorlu ortamda şirketlerin daha kolay yönetilebilmesi ve sektörde güç kazanmak için iki şirketin hisselerinin birleştirilmesini önerdi.
Sürece kimin liderlik edeceği henüz belli olmazken, bazı kaynaklar Fox CEO'su ve Rupert'in en büyük oğlu Lachlan Murdoch'un bu görevi yapmasının beklendiğini kaydetti.
Birleşme haberi ilk olarak News Corp'un sahibi olduğu Wall Street Journal tarafından duyuruldu.
HİSSELERDE YÜKSELİŞ YAŞANDI
News Corp'un piyasa değeri 9.31 milyar dolar, Fox'un ise 16.84 milyar dolar. Birleşme haberinin ortaya çıkmasının ardından News Corp hisseleri yüzde 5, Fox hisseleri ise yüzde 1 yükseldi.
Yaklaşık 10 yıl önce iki şirketi bölen Murdoch, o dönemde TV ve gazete şirketlerinin ayrı olarak daha iyi yönetileceğini söylemişti.
Son 10 yılda Amazon, Netflix, Apple ve Google gibi şirketlerin medyayı dönüştürmesiyle endüstride değişim yaşandı. Murdoch, 2019'da Fox'un birçok varlığını Disney'e sattı.
Murdoch; Fox Business, Fox News, Wall Street Journal, Barron's ve MarketWatch gibi markaların birleşmesiyle işbirliği fırsatları oluşacağını düşünüyor.
Kaynaklar, News Corp'un elindeki gazetelerin spor sayfaları ile Fox'un spor kanallarını bir araya getirerek spor bahisi konusunda güçlenme fırsatı görüldüğünü aktardı.
News Corp çalışanlarına konuyla ilgili bir e-posta gönderildiği, burada birleşmenin komisyon tarafından değerlendirildiği ancak henüz bir karar verilmediği belirtildi.
YASAK SONA ERDİ
Geçtiğimiz yıla kadar Murdoch'un bu birleştirmeyi yapmasının önünde yasal engeller bulunuyordu. 2019'da Disney'e yapılan satışın ardından Murdoch'un iki yıl boyunca daha fazla satış yapmasına izin verilmedi. Bu kısıtlama Mart 2021'de sona erdi.
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