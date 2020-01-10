"2020'NİN GÜZEL GEÇECEĞİNE İNANIYORUM"

2020 yılının kendisi için güzel geçeceğini umduğunu belirten Yıldırım, "Dizimizin senaryosu, uzun bir aradan sonra beni tekrar bir dizi projesiyle ekranlara getirmeye yetti. O yüzden 2020'nin güzel geçeceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.