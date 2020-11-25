John Wick serilerini beğenen ve kendi setinde dövüş sahnelerini 15 dakikalık bir çalışma ile çektiklerini belirten Murat Yıldırım, "Keanu Reeves, Türkiye'de bu şartlarda çalışabilir mi?" sorusuna, "Altyapısı var, yapar" yanıtını verdi.